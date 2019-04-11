Eski Ataşeye Fetö'den Hapis
34 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan eski Yeni Delhi askeri ataşesi Yaşar Özbek'e, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan eski Yeni Delhi askeri ataşesi Yaşar Özbek'e, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:23 Kaynak: AA
Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Özbek ve avukatı katıldı.
Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Özbek, hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.
Silahlı terör örgütü üyesi olmadığını öne süren Özbek, suçsuz olduğunu savunup beraatini istedi.
Sanık avukatının da savunmasını sunmasının ardından heyetin kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, Özbek'e "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildiğini açıkladı.
Hükümle birlikte Özbek, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
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