Son Dakika Haberleri: Eski Ataşeye Fetö'den Hapis

Eski Ataşeye Fetö'den Hapis

34 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan eski Yeni Delhi askeri ataşesi Yaşar Özbek'e, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Eski Ataşeye Fetö'den Hapis, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan eski Yeni Delhi askeri ataşesi Yaşar Özbek'e, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Özbek ve avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Özbek, hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.

Silahlı terör örgütü üyesi olmadığını öne süren Özbek, suçsuz olduğunu savunup beraatini istedi.

Sanık avukatının da savunmasını sunmasının ardından heyetin kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, Özbek'e "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildiğini açıkladı.

Hükümle birlikte Özbek, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:23 Kaynak: AA
Güncel
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