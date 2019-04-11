Eski Ataşeye Fetö'den Hapis

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan eski Yeni Delhi askeri ataşesi Yaşar Özbek'e, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan eski Yeni Delhi askeri ataşesi Yaşar Özbek'e, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.



Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Özbek ve avukatı katıldı.



Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Özbek, hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.



Silahlı terör örgütü üyesi olmadığını öne süren Özbek, suçsuz olduğunu savunup beraatini istedi.



Sanık avukatının da savunmasını sunmasının ardından heyetin kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, Özbek'e "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildiğini açıkladı.



Hükümle birlikte Özbek, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Kurumlarımızdan Tam Olarak Temizlediğimizi Düşünmüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rakam Verdi: Şu anda Cezaevinde 30 bin 559 FETÖ'cü Var

BDDK'dan Borcu Olanları Sevindirecek Temerrüt Değişikliği

Annelerini Öldüren Kız Kardeşlere Hapis Cezası