Eski ATO Başkanı Salih Bezci'nin acı günü - Son Dakika
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Eski ATO Başkanı Salih Bezci'nin acı günü

6 saat önce

Eski Ankara Ticaret Odası (ATO) ve BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci'nin babası Durali Bezci'nin cenazesi toprağa verildi.

Eski Ankara Ticaret Odası (ATO) ve BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci'nin babası Durali Bezci'nin cenazesi toprağa verildi.

Durali Bezci'nin naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazına, Bezci'nin ailesi ve yakınları, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Eski ATO Başkanı Salih Bezci'nin acı günü

Ankara Ticaret Odası, Salih Bezci, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:03 Kaynak: AA
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