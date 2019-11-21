Son Dakika Haberleri: Eski Atom Ajansı Başkan Yardımcısı Goldschimdt: İran'ın masaya oturmak istediğinden şüphem yok
Son Dakika Dünya Eski Atom Ajansı Başkan Yardımcısı Goldschimdt: İran'ın masaya oturmak istediğinden şüphem yok - Son Dakika Dünya

Eski Atom Ajansı Başkan Yardımcısı Goldschimdt: İran'ın masaya oturmak istediğinden şüphem yok

6 saat önce

euronews'e konuşan eski Uluslararası Atom Ajansı Başkan Yardımcısı Pierre Goldschmidt'e göre ABD'yi varolan anlaşma temelinde yeni bir anlaşma yapmaya oturmak için ikna etmek zor ancak İran tarafının masaya oturmaya ve müzakere etmeye hazır olduğu kesin.

Eski Atom Ajansı Başkan Yardımcısı Goldschimdt: İran'ın masaya oturmak istediğinden şüphem yok, System.String[]

euronews Belçikalı nükleer fizik uzmanı, eski Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı (IAEA ve şu an Carnegie Vakfı araştırmacısı Pierre Goldschimdt ile İran'daki gelişmeleri konuştu.


İranlı bilim insanlarının nükleer yakıt döngüsünün tüm aşamalarını gerçekleştirmiş durumda olduğunu söyleyen Goldschimdt, "Bu da uranyumu heksafloride dönüştürebiliyorlar ve uranyumu zengilenştirebiliyorlar anlamına geliyor" diyor.

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Ankara Ticaret Odası, Euronews, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:34 
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