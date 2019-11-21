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Eski Atom Ajansı Başkan Yardımcısı Goldschimdt: İran'ın masaya oturmak istediğinden şüphem yok
6 saat önce
euronews'e konuşan eski Uluslararası Atom Ajansı Başkan Yardımcısı Pierre Goldschmidt'e göre ABD'yi varolan anlaşma temelinde yeni bir anlaşma yapmaya oturmak için ikna etmek zor ancak İran tarafının masaya oturmaya ve müzakere etmeye hazır olduğu kesin.
euronews Belçikalı nükleer fizik uzmanı, eski Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı (IAEA ve şu an Carnegie Vakfı araştırmacısı Pierre Goldschimdt ile İran'daki gelişmeleri konuştu.
İranlı bilim insanlarının nükleer yakıt döngüsünün tüm aşamalarını gerçekleştirmiş durumda olduğunu söyleyen Goldschimdt, "Bu da uranyumu heksafloride dönüştürebiliyorlar ve uranyumu zengilenştirebiliyorlar anlamına geliyor" diyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:34
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