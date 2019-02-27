Eski avukatından Trump'a ağır suçlamalar
28 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı olan Rusya soruşturmasından dolayı hapse girmesi kesinleşen Michael Cohen, ABD Kongresi'nde verdiği ifadede Trump için ağır ifadeler kullandı.
ABD
Başkanı Donald Trump
'ın eski avukatı olan Rusya
soruşturmasından dolayı hapse girmesi kesinleşen Michael Cohen, ABD Kongresi'nde verdiği ifadede Trump için ağır ifadeler kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:20
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