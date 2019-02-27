Son Dakika Haberleri: Eski avukatından Trump'a ağır suçlamalar

Eski avukatından Trump'a ağır suçlamalar

28 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı olan Rusya soruşturmasından dolayı hapse girmesi kesinleşen Michael Cohen, ABD Kongresi'nde verdiği ifadede Trump için ağır ifadeler kullandı.

Eski avukatından Trump'a ağır suçlamalar, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı olan Rusya soruşturmasından dolayı hapse girmesi kesinleşen Michael Cohen, ABD Kongresi'nde verdiği ifadede Trump için ağır ifadeler kullandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:20 

Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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