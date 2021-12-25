Son dakika haber: Eski Avusturya Başbakanı Kurz'un Silikon Vadisi'nde yönetici olacağı iddia edildi - Son Dakika

Görevinden istifa eden ve siyasetten çekilen eski Avusturya Başbakanı Sebatian Kurz'un ABD'de teknoloji devlerinin bulunduğu Silikon Vadisi'nde adı açıklanmayan bir firmada yöneticilik yapacağı ve yıllık maaşının 500 bin euro olacağı iddia edildi.

Avusturya'da hakkında yolsuzluk soruşturması açılan ve 9 Ekim'de görevinden istifa eden eski Başbakan Sebastian Kurz, 2 Aralık'ta siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Avusturya basınında yer alan haberlerde, siyaseti bırakan Kurz'un ABD'nin California eyaletinde yer alan ve teknoloji firmalarının bulunduğu Silikon Vadisi'ndeki uluslararası faaliyet gösteren bir yatırım firmasıyla sözleşme imzaladığı ve adı açıklanmayan şirkette yöneticilik yapacağı iddia edildi.

Kurz'un gelecek yılın başlarında ailesiyle birlikte ABD'ye taşınacağı aktarılan haberlerde, Kurz'un yıllık maaşının ise 500 bin euro olacağı öne sürüldü.

(İHA)