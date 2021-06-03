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Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, Rus petrol şirketi Rosneft'in yönetim kurulunda - Son Dakika

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, Rus petrol şirketi Rosneft'in yönetim kurulunda

03.06.2021 19:33
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, Rus petrol şirketi Rosneft'in yönetim kurulunda, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 2018'de düğünde dans ederek gündeme gelen eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Rus petrol şirketi Rosneft'in yönetim kuruluna alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 2018'de düğünde dans ederek gündeme gelen eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Rus petrol şirketi Rosneft'in yönetim kuruluna alındı.

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ın, 2018 yılındaki düğününe Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i çağırması ve düğünde onunla dans etmesi hem Avusturya'nın hem de diğer batılı ülkelerin tepkisini çekmişti. Tepkilere rağmen Rusya ile yakın ilişkilerini sürdüren Kneissl, Rusya'nın önde gelen petrol şirketlerinden Rosneft'in yönetim kuruluna alındı. Şirketin 11 kişilik yönetim kurulu üyelerinden biri olan Kneissl, Rus medyasına yaptığı ilk açıklamada, "Şirkette bağımsız bir yönetici olarak görev yapacağım" dedi.

Kneissl'in yeni görevinde ne kadar kazanacağı henüz bilinmezken, Rosneft'in Yönetim Kurulu Başkanı Gerhard Schröder'in kazandığı tutara yakın olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan eski Almanya Başbakanı ve Almanya ile Rusya arasındaki Kuzey Akımı boru hattı projesinin destekçisi Gerhard Schröder, eski Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, BP'nin eski CEO'su Robert Dudley, Katar Milli Fonu yöneticileri Faysal Alsuvaidi ve Hamad Rashid Al Mohannadi'nin yönetim kurulundaki görevlerine devam edecekleri açıklandı.

Ne olmuştu?

Kneissl'ın Ağustos 2018'de Putin'in de katıldığı düğünü "tam bir şölen" olarak nitelendirmesi ve düğünde Putin ile dans etmesi uluslararası kamuoyunu uzun süre meşgul etmiş, en fazla tartışılan konulardan biri olmuştu. Kneissl, Putin'le dans ettikten sonra öne eğilerek selam vermesi ile de eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşinden ayrılan Kneissl, gelen tepki ve eleştiriler üzerine eğilerek selam verme nedenini 'görgü kuralları' olarak açıklamıştı.

Kneissl, 2019 yılında dışişleri bakanlığı görevinden ayrılmasının ardından geçtiğimiz yıl Rusya'nın devlet destekli haber sitesi Russia Today'de köşe yazarlığı yapmıştı.

Öte yandan Rosneft'in ana hissedarı Rusya devleti olurken, Rusya'nın şirketteki payı yüzde 40.4, İngiliz petrol devi BP'nin şirketteki payı yüzde 19.75, Katar Milli Fonu'nun şirketteki payı yüzde 18.53, RN-Neftkapitalinvest şirketinin payı yüzde 9.6 ve RN-Capital'in de şirketteki payı yüzde 0.76 olarak biliniyor. - MOSKOVA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya, Rosneft, Petrol, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, Rus petrol şirketi Rosneft'in yönetim kurulunda - Son Dakika


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