Eski ayakkabılar lostra salonunda yenileniyor

Trabzon'da, eskiyen ayakkabıların boyanması, tamiri ve bakımını yapan iki kardeş, lostra kültürünü yaşatıyor.

Ortahisar ilçesine bağlı Kemerkaya Mahallesi'nde 12 yıl önce lostra salonu kuran Mustafa Aydemir (65) ve ağabeyi Ünsal Aydemir (58), eski ayakkabıların tamiri, bakımı ve boyasını yaparak adeta yeni hale getiriyor.

Mesleğe 1976 yılında Trabzon Meydan Parkı'nda ayakkabı boyacılığıyla başladığını anlatan Ünsal Aydemir, askerliğini yaptıktan sonra 11 yıl kentteki bir otelin lobisinde ayakkabı boyadığını söyledi.

Aydemir, 12 yıl önce ağabeyi ile bir lostra salonu açarak bu geleneği sürdürdüklerini belirterek, "Ekmeğimizin peşindeyiz. Lostracılıkta her ayakkabının ayrı işlemi var. Deri ayakkabının, süet ayakkabın ayrı boyası, ayrı işlemi var." dedi.

Lostra salonunda tamir kısmının da gerektiğini vurgulayan Aydemir, atölyeleri küçük olduğu için tamir işleminin mümkün olmadığını ancak anlaştıkları tamir atölyelerinde müşterilerinin ayakkabılarını tamir ettirdikten sonra lostra salonunda boyasını, kalıp işlemini ve bakımını yaptıklarını kaydetti.

Aydemir, "İşimizi severek yapıyoruz, sevmesek zaten başarılı olma şansın yok. Ekmeği buradan yiyorsak sevmek zorundayız. 40 yıldır bu eller boyalı." diye konuştu.

Ağabey Mustafa Aydemir de çocukluğunda babasının yaptığı boya sandığıyla meslekle tanıştığını söyledi.

Bir süre berberlik yaptıktan sonra askerliğinin ardından belediyede işe girdiğini anlatan Aydemir, şunları kaydetti:

"Emekli olduktan sonra kardeşimle 2007 yılında bu lostra salonunu açtık. İlk zamanlar harçlıksız, siftahsız eve gittiğimiz oldu. Allah'a hamdolsun bugün işleri yetiştiremiyoruz. Herkes sanatına saygı gösterirse müşteri de ona saygı gösterir ve sanatkarın kıymetini bilir. Şükürler olsun elimizden gelen saygıyı sanatımıza göstermeye çalışıyoruz ve göstereceğiz."