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Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'dan olay yaratan Taliban açıklamasının arkasında durdu - Son Dakika

Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'dan olay yaratan Taliban açıklamasının arkasında durdu

18.08.2021 10:48

Afganistan'ı kontrol altına alan Taliban'la ilgili açıklamaları tepki çeken eski Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın, gelen eleştirilere yanıt verdi. Sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen Boynukalın, "Bizim tek bağlılığımız Allah'adır. Dünyanın neresinde olursa olsun, Taliban veya bir başkası İslam'a bağlılığını ilan ediyorsa onu kardeş biliriz ve yanlışa düşmemeleri için dua ederiz. Kamuoyunu yanıltmaya çalışan yobaz medya farelerinin yaptıkları bir fayda sağlamayacak" dedi.

Sık sık yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen eski Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın, şimdilerde Afganistan ve Taliban açıklamaları ile tartışmaların odağında yer alıyor.

TALİBAN AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Daha önce içkilerden alınan vergilerle maaşının ödendiği eleştirilerine "Haram ettiğiniz vergilerinizden hepinize kaliteli pamuk aldım" diye cevap veren ve son olarak Tokyo'daki olimpiyatlarda tarihi bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı giyinişleriyle eleştiren Boynukalın, Taliban için, "Afgan halkının büyük çoğunluğuna göre Taliban işgale karşı duran bir milli mücadele hareketidir. Ülkenin tamamını neredeyse savaşsız teslim almışlardır. Bize düşen kardeş ve Müslüman Afgan halkının yanında olmaktır. Allah yardımcıları olsun, hak ve adaletle hükmetmelerini sağlasın, ne bizi ne onları bir daha işgale uğratmasın." ifadelerini kullanmıştı.

"TEK BAĞLILIĞIMIZ ALLAH'A VE İSLAM'ADIR"

Boynukalın, bugün de söylediklerini arkasında durduğunu ifade ederek şu paylaşımları yaptı: "Bizim tek bağlılığımız Allah'a ve onun dini İslam'adır. Dünyanın neresinde olursa olsun, Taliban veya bir başkası İslam'a bağlılığını ilan ediyorsa onu kardeş biliriz ve yanlışa düşmemeleri için dua ederiz. Erkek veya kadın olsun insan haklarıyla ilgili İslam'a aykırı bir şey yaparlarsa ona da karşı çıkarız. Ama yalan ve iftirayla bize saldıran nasipsizler vekamuoyunu yanıltmaya çalışan yobaz medya farelerinin yaptıkları hiçbir fayda sağlamayacak. Bu ülke İslam'la ezanla Kur'an'la yoğurulmuştur ve öyle kalacak; beğenmeyen istediği yere gitsin..."

Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'dan Taliban hakkındaki sözlerine gelen eleştirilere yanıt
Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'dan olay yaratan Taliban açıklamasının arkasında durdu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Mehmet Boynukalın, Afganistan, Taliban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'dan olay yaratan Taliban açıklamasının arkasında durdu - Son Dakika


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