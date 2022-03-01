Aydın eski Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk, Ümraniye'deki evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Aydın eski Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk, Ümraniye'deki evinde ölü bulundu

01.03.2022 10:00

Aydın eski Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk, Ümraniye'deki evinde ölü bulundu Aydın'da Hüseyin Aksu ve İlhami Ortekin'in belediye başkanlıkları döneminde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan ve Ümraniye'de bir apartman dairesinde yaşayan Mustafa Selçuk'a bir süredir ulaşamayan...

Aydın eski Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk, Ümraniye'deki evinde ölü bulundu

İSTANBUL - Aydın'da Hüseyin Aksu ve İlhami Ortekin'in belediye başkanlıkları döneminde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan ve Ümraniye'de bir apartman dairesinde yaşayan Mustafa Selçuk'a bir süredir ulaşamayan iş arkadaşı polise ihbarda bulundu. Kapı açılmayınca balkondan eve giren itfaiye ve polis, Selçuk'un cansız bedeni ile karşılaştı. Mustafa Selçuk'un test yaptırmasa da korona virüs olduğuna dair belirtileri olduğu ve bu sebeple bir süredir evde kendini karantinaya aldığı öğrenildi.

Aydın'da Hüseyin Aksu ve İlhami Ortekin'in belediye başkanlıkları döneminde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan ve Mehmet Selçuk'a iş arkadaşı Murat Handan bir süredir ulaşamayınca dün akşam saatlerinde Selçuk'un evine geldi. Selçuk'un evinin önünde otomobilini gören Handan, evin zilini çalsa da kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Evin kapısının açılmaması üzerine itfaiye merdiveni ile evin balkonundan içeri polis ve itfaiye ekipleri girdi. Eve giren ekipler Mustafa Selçuk'un yatakta bulunan cansız bedenine ulaştı. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Selçuk'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan Mustafa Selçuk'un geçtiğimiz günlerde korona virüs belirtileri göstermesi üzerine kendisinin kovid olduğunu düşündüğü fakat test yaptırmadığı öğrenildi. Selçuk'un bu nedenle bir süredir evde kendini karantinaya aldığı öğrenildi. Mustafa Selçuk'un ailesinin Aydın'da yaşamasına rağmen kendisinin Ümraniye'de tek başına kaldığı öğrenildi.

Mustafa Selçuk'un komşusu Burhan Acar, "Çok iyi komşumuzdu. Öğleden beri haber alamıyorduk. Polis geldi kapıyı açtı malesef vefat etmişti. Eski belediye başkan yardımcılığı yapmış. Birçok görevlerde yer almış danışmanlık da yapmış" dedi.

Mustafa Selçuk, Aydın'da Hüseyin Aksu ve İlhami Ortekin'in belediye başkanlıkları döneminde Belediye Başkan Yardımcısı ve danışman olarak görev aldı. Geçtiğimiz yıllarda gözaltına alınarak sorgulaması yapılan Mustafa Selçuk, yaklaşık 3 yıl boyunca yargılandığı 'Arasta' soruşturması çerçevesinde 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aydın eski Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk, Ümraniye'deki evinde ölü bulundu
Aydın eski Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk, Ümraniye'deki evinde ölü bulundu
Aydın eski Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk, Ümraniye'deki evinde ölü bulundu
Aydın eski Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk, Ümraniye'deki evinde ölü bulundu
Aydın eski Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk, Ümraniye'deki evinde ölü bulundu
Aydın eski Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk, Ümraniye'deki evinde ölü bulundu
Aydın eski Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk, Ümraniye'deki evinde ölü bulundu
Aydın eski Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk, Ümraniye'deki evinde ölü bulundu
Aydın eski Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk, Ümraniye'deki evinde ölü bulundu
Aydın eski Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk, Ümraniye'deki evinde ölü bulundu

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İlhami Ortekin, Ümraniye, Selçuk, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın eski Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk, Ümraniye'deki evinde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın eski Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk, Ümraniye'deki evinde ölü bulundu - Son Dakika
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