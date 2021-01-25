Eski AYİM üyesi Buçukoğlu FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Sanık Buçukoğlu ile avukatının savunmalarının ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

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