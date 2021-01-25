Eski AYİM üyesi Buçukoğlu FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Eski AYİM üyesi Buçukoğlu FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

25.01.2021 15:07
Eski AYİM üyesi Buçukoğlu FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

Eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Salih Buçukoğlu'na, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Salih Buçukoğlu'na, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Buçukoğlu ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Buçukoğlu, hakkındaki iddiaları reddetti, beraatini istedi.

Sanık Buçukoğlu ile avukatının savunmalarının ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Salih Buçukoğlu'na, FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddesi uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak sanığın cezasını 7 yıl 6 aya indiren heyet, Buçukoğlu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının da devamına hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi durumunda talebi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Fetullahçı Terör Örgütü, Yargıtay, Ayim, Tck, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski AYİM üyesi Buçukoğlu FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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