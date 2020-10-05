Eski AYİM üyesi Buçukoğlu'nun FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Eski AYİM üyesi Buçukoğlu'nun FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapsi istendi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Salih Buçukoğlu'nun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Eski AYİM üyesi Buçukoğlu'nun FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapsi istendi, System.String[]

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Salih Buçukoğlu'nun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Buçukoğlu ile avukatı katıldı.

Dosyaya gelen belgelerin Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından okunmasının ardından esas hakkındaki mütalaayı sunmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat'a söz verildi.

Buçukoğlu'nun örgüt içinde yer aldığı belirtilen mütalaada, sanığın AYİM üyesi olduktan sonra da FETÖ mensuplarıyla birlikte hareket ettiği bildirildi. Mütalaada, Buçukoğlu'nun FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) yeniden yapılandırmaya yönelik faaliyetlerine katıldığı, örgütün menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yaptığı ifade edildi.

Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle, örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun bir silahlı terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğu belirtilen mütalaada, Buçukoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30'uncu maddesinin uygulanmaması talep edildi.

Esas hakkındaki mütalaada sanık Buçukoğlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan TCK'nin 314/2 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın, örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eş değer şekilde AYİM üyesi olarak konumlandırılması, FETÖ'nün mahrem yapısı içinde bulunduğu hususları dikkate alınarak suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi, Buçukoğlu hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Buçukoğlu ve avukatı, esas hakkındaki savunmanın hazırlanması için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kontrol şartının devamına, Buçukoğlu ve avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı karar için 7 Aralık'a bıraktı.

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Yargıtay, Ayim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski AYİM üyesi Buçukoğlu'nun FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Son Dakika! Medeni kanunu hedef alarak "İkinci eşi alın" çağrısı yapan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı Ayşe Karaman'ın ölümünde karar! Uzman doktora 3 yıl 4 ay hapis Gaziantep FK, Kevin Mirallas'la prensip anlaşmasına vardı Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak Başında kovboy şapkasıyla atını denize süren gizemli şahıs, görenleri şaşırttı Otobüste maske kavgası yaptığı adama tokat atan kadın, yüzüne tükürülünce neye uğradığını şaşırdı
Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı         
13:52
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
EBA'ya bağlanmak için çatıya çıkan 8 yaşındaki çocuk düşerek öldü EBA'ya bağlanmak için çatıya çıkan 8 yaşındaki çocuk düşerek öldü         
12:02
Ermenistan'da sağlık sistemi çöktü! Yaralı askerler hastane koridorlarında böyle bekliyor Ermenistan'da sağlık sistemi çöktü! Yaralı askerler hastane koridorlarında böyle bekliyor         
11:54
Köylülerin kurduğu güneş paneli, elektrik faturalarını yüzde 70, suyu ise yarı yarıya azalttı Köylülerin kurduğu güneş paneli, elektrik faturalarını yüzde 70, suyu ise yarı yarıya azalttı         
11:05
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Eski eşinin telefonuna gelen Eski eşinin telefonuna gelen "Günaydın aşkım" mesajını görünce öldürmüş         
10:36
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
GATA Başhekim Yardımcısı'nın sözleri Bakan Koca'yı da rahatsız etmiş: Gereği yapılacak GATA Başhekim Yardımcısı'nın sözleri Bakan Koca'yı da rahatsız etmiş: Gereği yapılacak         
09:31
Rusya'da düşen topu kurtarmak isterken nehre düşen gençler viral oldu Rusya'da düşen topu kurtarmak isterken nehre düşen gençler viral oldu         
09:30
Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım         
09:22
Sevgilisi İsmail Hacıoğlu'nun yuvasını yıktığı söylenen Merve Çağıran: Böyle bir şey yok Sevgilisi İsmail Hacıoğlu'nun yuvasını yıktığı söylenen Merve Çağıran: Böyle bir şey yok         
08:44
GATA Başhekim Yardımcısı'ndan skandal sözler! Medeni kanunu hedef alıp, 2. eş çağrısı yaptı GATA Başhekim Yardımcısı'ndan skandal sözler! Medeni kanunu hedef alıp, 2. eş çağrısı yaptı         
08:44
Gerçek tereyağı nasıl anlaşılır? Vatandaşı uyaran uzmanlar iki kritik detaya dikkat çekti Gerçek tereyağı nasıl anlaşılır? Vatandaşı uyaran uzmanlar iki kritik detaya dikkat çekti         
08:33
Ünlü şarkıcı Sıla'nın bikinili tekne pozuna yorum ve beğeni yağıyor Ünlü şarkıcı Sıla'nın bikinili tekne pozuna yorum ve beğeni yağıyor         
08:05
Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı         
22:46
Siyah bikinisiyle poz veren Simge Sağın, kusursuz fiziğini sergiledi Siyah bikinisiyle poz veren Simge Sağın, kusursuz fiziğini sergiledi         
21:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 14:17:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski AYİM üyesi Buçukoğlu'nun FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei