Eski AYİM üyesi Çelik'e FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Eski AYİM üyesi Çelik'e FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

12.10.2020 15:59
Eski AYİM üyesi Çelik'e FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi, System.String[]

Eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Cemil Çelik, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Cemil Çelik, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Çelik katılmadı. Duruşmada, Çelik'in avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Çelik'in avukatları, suçlamaları kabul etmedi, müvekkillerinin örgütle bağlantısının bulunmadığını ileri sürdü.

Avukatların savunmalarının ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Cemil Çelik'e, FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddesi uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak sanığın cezasını 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, Çelik hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının da devamına hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi durumunda talebi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Fetullahçı Terör Örgütü, Cemil Çelik, Ceza, Ayim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski AYİM üyesi Çelik'e FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

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