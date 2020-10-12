Eski AYİM üyesi Çelik'e FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Bu karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi durumunda talebi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak sanığın cezasını 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, Çelik hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının da devamına hükmetti.

Avukatların savunmalarının ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

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