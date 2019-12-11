Eski AYİM üyesi Şahin'in 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski AYİM üyesi Şahin'in 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Eski AYİM üyesi Şahin'in 15 yıla kadar hapsi istendi

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutuksuz yargılanırken, imza verme yükümlülüğünü yerine getirmediği için hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Ertuğrul Şahin'in 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Eski AYİM üyesi Şahin'in 15 yıla kadar hapsi istendi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutuksuz yargılanırken, imza verme yükümlülüğünü yerine getirmediği için hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Ertuğrul Şahin'in 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Darbe girişiminin başarılı olması halinde devletin üst düzey yöneticilerinin yargılamalarını yapacak sözde "sıkıyönetim mahkemeleri"ne atanan eski askeri yüksek yargıçların yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul salonunda görülen duruşmaya, son duruşmaya da katılmayan sanık eski AYİM üyesi Ertuğrul Şahin gelmedi. Sanığın avukatı da mahkemeye mazeret bildirdi.

Sanık avukatının mazeretinin kabul edildiği duruşmada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Mütalaada, tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgelerden, sanık Ertuğrul Şahin'in, terör örgütü içerisinde yer aldığı, AYİM'de örgüt amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Sanığın, diğer örgüt üyeleriyle fikir ve eylem birliği içinde hareket etmek suretiyle hiyerarşik yapıya dahil olduğu, sıkı bir disiplinle, örgütün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği, haiz olduğu görev ve sorumluluk alanları ile emir ve talimat verme noktasındaki yetkileri gözetildiğinde, FETÖ silahlı terör örgütünün hücre yapılanmasında yer aldığı, örgütün amaçları doğrultusunda süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde faaliyet yürütmek suretiyle örgüt üyesi olmak suçunu işlediği sonucuna ulaşıldığı kaydedildi.

Mütalaada, sanık hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanmaması talep edildi.

TCK'nin 314. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu sonucuna varıldığı kaydedilen mütalaada, açıklanan gerekçelerle sanığın, TCK'nin 314/2 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması, temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi istendi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında daha önce çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesine karar vererek, duruşmayı 30 Ocak 2020'ye bıraktı.

Önceki duruşmaya da gelmemişti

Yargıtay 9.Ceza Dairesi'nde görülen önceki duruşmaya da gelmeyen Şahin hakkında, kolluğa imza verme şeklindeki adli kontrol tedbirini ihlal etmesi nedeniyle yakalama kararı çıkarılmıştı.

Ayim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Astsubay Esma Çevik'ten övgüyle bahsetti: Onun gibisi yoktu
Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar Tecavüzle suçlanan profesörün yargılanmasına başlandı! Genç kadın yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı Askerlere namaz hazırlığında terör saldırısı: 70 ölü

Son Dakika Haberleri
23:36 Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Tarihin en büyük üç kur saldırısına rağmen düşmeden, yıkılmadan... - Son Dakika
23:34 Ud sanatçısı Mehmet Bitmez Kudüs'te konser verdi - Son Dakika
23:34 KKTC'de Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri - Son Dakika
23:33 Kılıçdaroğlu 4. Vefa ödülleri törenine katıldı - Son Dakika
23:33 "Aman Reis Duymasın" adlı filmin galası yapıldı - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 23:37:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski AYİM üyesi Şahin'in 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]