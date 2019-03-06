Eski Aym Başkanvekili Altan'a 11 Yıl Hapis Cezası
30 dakika önce
Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eski Anayasa Mahkemesi
Başkanvekili Alparslan Altan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan'ın duruşması ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay
9. Ceza Dairesi
tarafından Bölge Adliye Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya katılan tutuklu sanık Altan, esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, örgüt üyesi olmadığını ve isnat olunan suça ilişkin somut delillerin bulunmadığını ileri sürdü. Altan, örgütün sivil imamları tarafından verilen ve patates hat olarak adlandırılan telefon hattını kullandığı iddialarını da reddetti. Gözaltına alındığı 16 Temmuz 2016'da emniyet görevlilerinin yaptığı arama sonucu evindeki telefon ile dijital materyallere el konulduğunu belirten Altan, cep telefonu hattına el konulduğunu, kullandığı iddia edilen patates hattın ise gözaltına alındıktan sonra birkaç gün daha sinyal vermeye devam ettiğinin belirlendiğini ve bu belirlemenin söz konusu hattı kullanmadığının göstergesi olduğunu savundu. Altan, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep etti. Duruşmaya verilen aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar okundu. "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu sabit görülen sanık Altan'a "örgütteki konumu, örgütte kaldığı süre ve kastının yoğunluğu" dikkate alınıp alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası verildi. Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca sanığa verilen ceza, 13 yıl 6 aya çıkarıldı. Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 11 yıl 3 aya indirildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:41 Kaynak: İHA
Survivor'da Ödülünü Kazanan Yarışmacısı, Sevgilisinden Beklediği İlgiyi Göremeyince Gözyaşlarına Boğuldu
"Türkiye'nin Bütünlüğünü Bozuyor" Denilen Haritanın Arı Cinslerini Gösterdiği Ortaya Çıktı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erzurumspor Maçının Kadrosunu Değiştiriyor
Telefonları Çekmeyen Köylüler, Görüşme Yapabilmek İçin Her Gün Köyün En Yüksek Tepesine Çıkıyor