Eski BAKA Genel Sekreteri Özen'e FETÖ mahkumiyeti
54 dakika önce
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nda (BAKA) genel sekreter olarak görevliyken FETÖ/PDY kapsamında görevden alınan Mehmet Sırrı Özen, hapis cezasına mahkum edildi.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:43 Kaynak: İHA
'nda (BAKA) genel sekreter olarak görevliyken FETÖ/PDY kapsamında görevden alınan Mehmet Sırrı Özen, hapis cezasına mahkum edildi. Isparta
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan eski BAKA Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası kesinleşen Özen tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA
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