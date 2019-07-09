Son Dakika Haberleri: Eski BAKA Genel Sekreteri Özen'e FETÖ mahkumiyeti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Eski BAKA Genel Sekreteri Özen'e FETÖ mahkumiyeti

54 dakika önce

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nda (BAKA) genel sekreter olarak görevliyken FETÖ/PDY kapsamında görevden alınan Mehmet Sırrı Özen, hapis cezasına mahkum edildi.

Eski BAKA Genel Sekreteri Özen'e FETÖ mahkumiyeti, System.String[]
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nda (BAKA) genel sekreter olarak görevliyken FETÖ/PDY kapsamında görevden alınan Mehmet Sırrı Özen, hapis cezasına mahkum edildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan eski BAKA Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası kesinleşen Özen tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:43 Kaynak: İHA
Sekreter, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İşte Ali Babacan'ın partisine katılacağı konuşulan isimler Yunanistan'da yeni kabine belli oldu Hırvatistan'dan euroya geçiş adımı Görev başındaki 176 askere, FETÖ suçlamasıyla gözaltı kararı verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 12:38:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski BAKA Genel Sekreteri Özen'e FETÖ mahkumiyeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]