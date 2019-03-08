Eski Bakan Ağar ve AK Parti Milletvekili Ataş Elazığ'da

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Muz Kabuğundan Enerji Üretti, Yılın Kadını Oldu

EYT'lilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup: Derdimiz Seçimle Değil, Geçimle

ABD'den Türkiye'ye Bir S-400 Tehdidi Daha: Sonuçları Ağır Olur