Eski Bakan Akcan'ın acı günü - Son Dakika

Eski Bakan Akcan'ın acı günü

11.05.2021 02:46

Eski Bakan Akcan'ın acı günü 57. hükümetin Bayındırlık ve İskan Bakanı Abdülkadir Akcan'ın korona virüse yenik düşen kardeşi Abdullah Akcan, memleketi Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.

Eski Bakan Akcan'ın acı günü

AFYONKARAHİSAR - 57. hükümetin Bayındırlık ve İskan Bakanı Abdülkadir Akcan'ın korona virüse yenik düşen kardeşi Abdullah Akcan, memleketi Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.

21-22 ve 23. dönem Afyonkarahisar Milletvekili de olan Abdülkadir Akcan'ın vefat eden kardeşi Abdullah Akcan'ın bir süredir akciğer rahatsızlıklarına bağlı tedavi gördüğü ve korona virüse yakalandığı öğrenildi. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Akcan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Akcan'ın cenaze namazı Bolvadin Asri Mezarlığı önünde korona tedbirleri kapsamında tabut araçtan indirilmeden kılındı, ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloid Fabrikası İşletme Müdürlüğü emekli personellerinden Abdullah Akcan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Eski Bakan Akcan'ın acı günü
Eski Bakan Akcan'ın acı günü
Eski Bakan Akcan'ın acı günü
Eski Bakan Akcan'ın acı günü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Eski Bakan Akcan'ın acı günü - Son Dakika


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