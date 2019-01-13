Son Dakika Haberleri: Eski Bakan Akdağ, Gençlerle Birlikte Kızak Kaydı

Eski Bakan Akdağ, Gençlerle Birlikte Kızak Kaydı

1 saat önce

ERZURUM (İHA) – Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Palandöken Kayak Merkezi'nde gençlerle birlikte kızak kaydı, tenis oynadı.

Eski Bakan Akdağ, Gençlerle Birlikte Kızak Kaydı, System.String[]
ERZURUM (İHA) – Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Palandöken Kayak Merkezi'nde gençlerle birlikte kızak kaydı, tenis oynadı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, partisinin İl Gençlik Kolları tarafından Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Kış Gençlik Şöleni'ne katıldı. Akdağ, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte gençlerle Palandöken'in 2 bin 200 rakımında, halat çekme yarışmasına katıldı. Ardından kartopu atıp beraberindekilerle kızak kaydı.

Kızakla pistin sonuna giden Akdağ'ın ilk sorusu, "Benden önce gelen var mıydı?" oldu.

Akdağ daha sonra masa tenisi oynayarak yaklaşan yarıyıl tatilinde çocukları, gençleri, aileleri Erzurum'a davet etti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:56 Kaynak: İHA

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