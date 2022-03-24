ESKİ BAKAN ALAGÖZ'ÜN İSMİ GAZİANTEP'TEKİ İLKOKULA VERİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

ESKİ BAKAN ALAGÖZ'ÜN İSMİ GAZİANTEP'TEKİ İLKOKULA VERİLDİ

24.03.2022 15:58

ESKİ Devlet Bakanı Bahattin Alagöz'ün ismi Fıstıklık Mahallesi'nde hizmete giren ilkokula verildi.

ESKİ Devlet Bakanı Bahattin Alagöz'ün ismi Fıstıklık Mahallesi'nde hizmete giren ilkokula verildi.

19'uncu dönem Gaziantep Milletvekili ve 50'inci Hükümet Devlet Bakanı olarak görev yapan Bahattin Alagöz'ün ismi Gaziantep'te yapımı tamamlanan 35 derslikli ilkokula verildi.

Okulun açılışı için düzenlenen törene; Bahattin Alagöz'ün yanı sıra, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Vali Gül, Gaziantep'in her döneminde, her siyasetçilerinin ve fırsat bulup aktif görev verilen bakanlarının Gaziantep'in gelişmesine çok önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Vali Davut Gül, Gaziantep'te son 3 yıl içerisinde 4 bin 500 derslik yapıldığını ve şu anda inşaatı devam eden derslik sayısının ise 6 bin 200 olduğunu söyleyerek, 'İnanıyorum ki bundan sonra da bu katkılar devam edecek. Gaziantep'te biri üreterek, biri çalışarak katkı sunuyor. Gaziantep'te önemli eğitim yatırımları var. Yaklaşık 80 yılda yapılan derslik sayısından fazla dersliği biz yeniden yapacağız. Sonuçta şu olacak, tekli eğitime geçeceğiz. Sizin yaşadığınız, bizim yaşadığımız, burada birçok yaşı ileri olan hemşerilerimizin yaşadığı, aynı derslikte 2, 3 ya da 4 sınıfın eğitim gördüğü ya da ikili eğitim gördüğü sistem ortadan kalkacak. İnanıyorum ki, gerek hayırseverlerin katkısıyla gerek ülkemizin gelişmesiyle yapılan okullar sadece okul olarak yapılmıyor"dedi.

Eski Bakan Bahattin Alagöz ise, isminin bir eğitim yuvasında yaşayacak olmasından dolayı gururlandığını söyleyerek, şöyle dedi:

'Bu güzel okulu görünce aklıma 1950'li yıllarda okumuş olduğum, bitirmiş olduğum Nizip İlçesi Günaltı Köyü ilkokulu aklıma geldi. Biz o yıllarda bir derslikte 5 sınıf bir arada 90-100 kişilik öğrenci grubu yalnız bir öğretmen tarafından eğitimle okutulduk. Bu okullarda ısınmak için yakıtımız da zeytin kütükleri ve fıstık dallarıydı. İşte o günlerden bu güzel günlere geldik. Ne mutlu sizlere. Ne mutlu bizlere. Öğretmenlerimize, uyguladıklarını bildiğim halde, bir hususu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Saygıdeğer öğretmenlerim, öğrencilerinizi seviniz ve sevgiyi öğretiniz"diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Gül ve beraberindekiler, açılışı yapılan okulu ziyaret etti.

ESKİ BAKAN ALAGÖZ'ÜN İSMİ GAZİANTEP'TEKİ İLKOKULA VERİLDİ
ESKİ BAKAN ALAGÖZ'ÜN İSMİ GAZİANTEP'TEKİ İLKOKULA VERİLDİ
ESKİ BAKAN ALAGÖZ'ÜN İSMİ GAZİANTEP'TEKİ İLKOKULA VERİLDİ

YORUMLAR
500
Malezya hükümetinin güvenlik yasasının uzatılması teklifi mecliste reddedildi Malezya hükümetinin güvenlik yasasının uzatılması teklifi mecliste reddedildi Genç Gaziantep Uygulaması gençlere tanıtıldı Genç Gaziantep Uygulaması gençlere tanıtıldı

Büyükşehir Belediyesi, Milletvekili, Gaziantep, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİ BAKAN ALAGÖZ'ÜN İSMİ GAZİANTEP'TEKİ İLKOKULA VERİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
15:54 Seren Serengil'in sevgilisine soruldu: Hasta olduğunuz dönemde birlikte olmamak, zor gelmedi mi?
15:48 Uzman çavuşlar TTB'yi protesto etti: Adınızdaki 'Türk' ifadesini kaldırın!
15:42 Öğrencisi sınıfta yüzüne dokunarak dans etmişti! Öğretmen Eyup Sağlık: Ben kendisini affettim!
15:36 Herkes onu merak ediyordu! Kremlin yanıtladı: Rusya Savunma Bakanı Şoygu neden ortalıkta görünmüyor?
15:34 Liseli dahiler robot yarışmasında birinci oldular ama Amerika'ya şampiyonaya gidecek paraları yok!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat ve Barış bulunamıyor
15:30 Fotoğraftaki eksik lider: Almanya Başbakanı Olof Scholz, NATO zirvesindeki liderler fotoğrafında yoktu!
15:23 Fenerbahçe'de deprem etkisi! Mesut Özil ve Ozan Tufan süresiz kadro dışı bırakıldı
15:16 Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Züleyha köşeye sıkıştı, konağa haciz geliyor!
15:14 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, teselliyi Hayri'de bulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 16:11:05. #1.13#
SON DAKİKA: ESKİ BAKAN ALAGÖZ'ÜN İSMİ GAZİANTEP'TEKİ İLKOKULA VERİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement