Son Dakika Haberleri: Eski Bakan Çelik'in acı günü
Son Dakika Genel Haber

Eski Bakan Çelik'in acı günü

1 saat önce

Eski Bakan Çelik'in acı günüVAN - AK Parti'nin kurucuları arasında bulunan, Kültür Bakanlığı ile 2 dönem Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hüseyin Çelik'in 86 yaşında vefat eden babası Hasan Çelik Van'da son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Bakan Çelik'in acı günü
VAN - AK Parti'nin kurucuları arasında bulunan, Kültür Bakanlığı ile 2 dönem Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hüseyin Çelik'in 86 yaşında vefat eden babası Hasan Çelik Van'da son yolculuğuna uğurlandı.
Eski Bakan Hüseyin Çelik'in babası ve bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Hasan Çelik, tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde dün vefat etmişti. Bir süredir safra kesesi tedavisi gördüğü belirtilen Hasan Çelik için Yukarı Norşin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Çelik'in cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akköprü Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze törenine Hüseyin Çelik'in yanı sıra Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, eski bakanlardan Beşir Atalay, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Eski Bakan Çelik'in acı günü
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:58 Kaynak: İHA
Hüseyin Çelik, Hasan Çelik, Van, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Önemli konularda suç işleyen Suriyelilerin yasal kalış hakları sonlandırılıyor" Hazine'den 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi 18 bin TL maaş aldığı söylenen Arınç'ın "Edepsizler" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Aynaya bakacaksın Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 20:36:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Bakan Çelik'in acı günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]