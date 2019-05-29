Eski Bakan Çelik ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay Vali Çakacak'ı ziyaret etti
1 saat önce
Eskişehir'e gelen eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, beraberlerindeki heyet ile birlikte Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:15 Kaynak: İHA
'e gelen eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik
ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay
, beraberlerindeki heyet ile birlikte Vali Özdemir Çakacak
'ı makamında ziyaret etti.
Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak
, eski Bakan Faruk Çelik'i ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Ziyaretlerinin anısına Valilik Şeref Defterini imzalayan Çelik ve Atalay ise, göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini ileterek, Eskişehir'de bulunmaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.
Sohbet havasından geçen ziyaretin ardından eski Bakan Çelik ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Valilik binasından ayrıldı. - ESKİŞEHİR
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