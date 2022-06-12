Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'dan 17-25 Aralık açıklaması: Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli, içim rahat - Son Dakika
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Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'dan 17-25 Aralık açıklaması: Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli, içim rahat

12.06.2022 14:02

17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, kendisiyle ilgili çıkan spekülasyonlar hakkında, "Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli, içim rahat" diye konuştu.

17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, "Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli, içim rahat" dedi. Bayraktar, Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz'a konuştu. Bayraktar, "Ödenemeyecek borcum, söylenemeyecek derdim, iyileşmeyecek hastalığım yok; yalnız yeteri kadar şükretmiyorum" düşüncesini dile getirdi.

"SES KAYITLARI İMAR DURUMUYLA İLGİLİYDİ"

"Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli. İçim rahat" diyen Bayraktar, "Görev sürelerim boyunca 5 bin ihale gerçekleştirdim, bakanlık dönemimde 10 projeye imar izni verilmiş. Soruşturmaya konu olan ses kayıtları imar durumuyla ilgiliydi. Ortada suç yoktu. İmarı denetleme görevi belediyededir" açıklamasını yaptı.

"EKONOMİK KURUMLARI MATEMATİKÇİLER YÖNETMELİ"

Bayraktar, "Ekonomik kurumlar matematik kafalı insanlar tarafından yönetilmeli, her yere işletmeciler atanıyor" görüşünü savundu. Tarım ve hayvancılıkla ilgilenen Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"ÇOCUKLARIMA VE TORUNLARIMA TEMİZ BİR İSİM BIRAKMAK İSTİYORUM"

"Yetim büyüdüm, kendi imkanlarımla okudum; 5 çocuğum, 14 torunuma temiz bir isim bırakmak istiyorum. Sığırları bekliyorum; bebek gibi bakıyorum onlara... Çok iyiler, hiç yalan konuşmuyorlar."

"DEVLET TEŞVİKLERİNDEN ÇİFTÇİLER DEĞİL UYANIKLAR YARARLANIYOR"

"Tarım ve hayvancılık teşviklerinden yararlanıyor musunuz?" sorusuna, "Teşvikten aldığım para yok. Devlet teşviklerinden gerçek çiftçi değil; teşvikleri almayı öğrenen uyanıklar yararlanıyor. Teşvikler çok sıkı denetlenmeli, kurumlar hesap verebilir olmalı, istikrarlı ve kaliteli üretim desteklenmeli" yanıtını verdi.

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