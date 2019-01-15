Eski Bakan Eroğlu, "Dünyada 45 Milyon İnsana Su Temin Ettik"

Orman ve Su İşleri eski Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili, Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilcisi Prof. Dr. Veysel Eroğlu, hizmetleri döneminde dünyada 45 milyon insana su temin ettiklerini belirterek, "Cenab-ı Allah'ın yardımı o kadar açık gördüm ki ne kadar şükretsem azdır" dedi.

Orman ve Su İşleri eski Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili, Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilcisi Prof. Dr. Veysel Eroğlu, hizmetleri döneminde dünyada 45 milyon insana su temin ettiklerini belirterek, "Cenab-ı Allah'ın yardımı o kadar açık gördüm ki ne kadar şükretsem azdır" dedi.



Eski Bakan Eroğlu, Anayasa Komisyon Başkanvekili AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Avukat Hüseyin Sezen, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Karaadilli Belde Başkanı Mesut Ulusoy ile birlikte AK Parti Şuhut İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe Başkanı Ali Diren ve Yönetim Kurulu üyelerine görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Eroğlu, burada yaptığı konuşmada yaptıkları hizmetleri anlattı. Eski Bakan Eroğlu, "Biz kendimizi İSKİ'de bulduk. Daha sonra Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin kuruluşundan sonrada beni Ankara'ya davet etti. 'Türkiye'nin su meselesini çözeceksin Veysel hoca' dedi Allah'a şükür biz de gittik ve böylece Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Gerek İSKİ, gerek DSİ, gerek Çevre Orman Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlıkları dönemlerinde en uzun dönem bakanlık yapanlardan birisiyiz, çok büyük hizmetler yaptık. Mesai mefhumu tanımadık hep Allah rızası için hasbi bir şekilde çalışmanın gayreti içerisinde olduk. Ama şunu da ifade edeyim Allah'ta hakikaten yardım etti. Cenab-ı Allah'ın yardımı bizzat ben anlatsam, hatıra yazıyorum, şimdi söylemem doğru değil. Öyle açık yardımlar gördüm ki Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsem azdır. Şuanda dünyada en çok tesisi açan sayın Cumhurbaşkanımla birlikte bir Bakan unvanına sahip benden daha fazla açan yok. 8 bin 500 tane tesis, 541 tane baraj, binden fazla gölet, sayısız, 4 binden fazla dere ıslahı belki. 43 milyon Türkiye'de 2 milyon Afrika'da olmak üzere dünyada 45 milyon insana su temin eden aşağı yukarı bütün Türkiye'de 81 ilin su sorununu kökünden çözen Kıbrıs'a su götüren ki Kıbrıs'a su götürmek destandır yani. Allah'ın lütfu olmayacak bir şeyi Cenab-ı Allah yol gösterdi bize. Denizin içinden asarak götürdük yok öyle bir şey. Cenab-ı Allah orada dedi ki ey kulum Veysel sen yeter ki iyi niyetle çalış, niyet et önce, niyet iyi niyet daha sonra şevk ve çalışınca oluyor. Denizin 250 metre aşağısında asarak götür, denizin içinden asarak götürdük. Ne kadar şükretsek azdır" dedi.



AK Parti Şuhut Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Recep Bozkurt ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Malum toplumumuz dinamik bir toplum, Şuhut'umuzun da ihtiyaçları bitmiş değil sayın Bakanım. Bundan sonraki çalışmalarımızda da inşallah sizlerin bizlerin yanında olduğunu bilerek, sizlerden cesaret alarak projelerimizi sizlerin onayına sunarak açıklayacağız inşallah. Bu konuda da her zaman olduğu gibi sizlerin desteklerini bekliyoruz. Allah razı olsun, Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Bize göstermiş olduğunuz teveccühten dolayı şükranlarımızı tekrar arz ediyorum. Çıktığımız bu kutlu yoldan hep beraber birlik beraberlik içerisinde daha nice güzel hizmetlere vesile olmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.



Anayasa Komisyon Başkanvekili AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya ise açıklamalarında, "Başkanımız ve yönetimine Allah hayırlı ve mübarek eylesin tebrik ediyorum. Allah nice nice hayırlı hizmetleri vesile kılsın inşallah" dedi.



Eski Bakan Eroğlu ve protokol üyeleri ziyaret sonrasında AK Parti İlçe Kadın Kolları üyeleri ile bir araya geldi. - AFYONKARAHİSAR

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