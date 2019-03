Eski Bakan Eroğlu Memleketi Şuhut'ta

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Irak Temsilcisi, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, baba ocağı Şuhut ilçesinde AK Parti Şuhut Belediye Başkan Adayı Recep Bozkurt'un seçim koordinasyon merkezi açılış merasimine katıldı.

Eroğlu, açılışta yaptığı konuşmada, içinde bulunulan Recep ayının önemine değinerek, "Bu mübarek günler bütün milletimizin birlik, beraberliğimizin daha da güçlenmesine pekişmesine vesile olsun inşallah. Rabbimizden niyazımız budur. Türkiye'de çok şey değişti. Zaten Cumhurbaşkanımız ne demişti, Afyonkarahisar'dan bu yola çıkarken artık her şey eskisi gibi olmayacak demişti. Hakikaten 70 sente muhtaç olan Türkiye'den, uzaydan petrol akaryakıt kuyruklarının görüldüğü Türkiye'den artık bütün tanklardan atak helikopterlerine kadar insansız hava araçlarına kadar her şeyi yapabilen güçlü büyük bir Türkiye var artık. Her zamandan daha büyük bir Türkiye var bu böyle biline. Ama bu yeterli mi, değil sevgili kardeşlerim. Biz büyük bir milletiz, şanlı bir geçmişimiz var, dolayısıyla bu büyük millete çok büyük hedefler yakışır. Hedefi olmayan milletler tarih sahnesinden silinir, ama biz şanlı bir milletiz güçlü bir devletiz. Dolayısıyla bizim kızıl elmamız var 4 tane kızıl elma var. Bunlar için özellikle birinci kızıl elma Cumhurbaşkanımız özellikle bir hedef gösterdi. O zaman Türkiye ülkeler arasında 10 büyük ekonomi arasına taşıyacağız inşallah. Cumhurbaşkanımız ne diyor hedef 2023 Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü" ifadelerine yer verdi.



AK Parti Şuhut İlçe Belediye Başkan adayı ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Ben 29 Mart 2009'dan beri bu kutlu görevi, halkımızın vekaletini Şuhut Belediye Başkanlığını sizlerin teveccühü ile üstlenmiş bulunuyorum. 2009'dan 2019'a kadar hakikaten ilçemize, saygıdeğer Bakanımızın, medarı iftarımızın sayesinde çok ciddi çok önemli yatırımlar yaptık. Allah kendisinden razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Tabii Şuhut'umuz aslı olunca sayın bakanımız nezdinde akan sular durdu bugüne kadar. Bundan sonrada inşallah her ne istedikse he neye ihtiyacımız varsa sayın bakanımız Şuhut'umuzun, Şuhutlu'muza her zaman destek oldu bundan sonrada destek olmaya devam edecek. Önümüzde malum 31 Mart Yerel Seçimlerimiz var yerel seçimlerde başlıca ilçemize daha sonra ülkemize daha sonrada tüm insanlık alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.



Törene, bazı belediye başkan adayları, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. - AFYONKARAHİSAR

