Eski Bakan Faruk Çelik: "Uzağı Görenler, Tuzağı Görürler"

Ak Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na güçlü bir destek istediklerini belirterek, "Sizin güçlü desteğinizde zayıflama olursa işte o zaman 7 Haziran'daki gibi terör örgütlerinin organize olup saldırdıklarını görürüz. 7 Haziran'da destekte zayıflama oldu. Bütün düşmanlar el birliği yaptı. Türkiye'ye saldırdılar. 1 Kasım'da millet her şeye "dur" dedi. Bize "yürü" dedi. Siz bu gücü bize verin" dedi. Eski Bakan Faruk Çelik de 31 Mart sonrasında 4,5 yıl seçim olmayacağını bu süreçte Türkiye'nin şahlanacağını ifade ederek, "Tüm dünyadaki mazlumlar buradaki dik duruşu, sağlıklı yürüyüşü bekliyor. En ufak zikzak ve çürümenin nelere mal olacağı sadece 82 milyon için değil büyük coğrafya için önem arz ediyor. Uzağı görenler tuzağı görürler" diye konuştu.



Cumhur İttifakı'nın Ak Partili Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, yeni dönemdeki projelerini Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki toplantıyla kamu oyuna açıkladı.



Toplantıda konuşan Eski Bakanlardan Faruk Çelik, Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığını hatırlatarak, "Burada kan kin nefret savaş bin bir türlü zorluklar var. Bu sıkıntıları göz ardı etmememiz gerekiyor. Bir cehalet, eğitimsizlikten kaynaklanıyor. Gelişmiş ülkelerin eğitim durumlarıyla coğrafyadakilerin eğitim durumuna bakınca cehaletin ne olduğunu göreceksiniz. Din bidatleri ortadan kaldırmak için gelmiş. Din bidatçilerin hegamonyasına sokulmaya çalışılıyor. Bu coğrafyada oluyor. Başka sıkıntılar da var. Komşumuz Almanya, Belçika, İngiltere değil. Suriye, İran, Irak, Yunanistan. Yani problemler deryasının içerisindeyiz. Sorunların ortasındayız. Garip olan da büyük coğrafyanın çeşitli ülkelerdeki bütün mensupları bizden bir şeyler bekliyor. Bizden çıkış yolu bekliyor. Buradaki dik duruşu, sağlıklı yürüyüşü bekliyor. Burada en ufak bir zikzak ve çürümenin neye mal olacağı 82 milyon için değil büyük coğrafya için önem arz ediyor. Burada duruşu sergilerken yıldırım belediye başkanının il başkanını eksiğini büyükşehir başkanın bakanın bilmem ne noksanını konuşma durumunda değiliz. Uzağı görenler tuzağı görürler. Uzağı göremeyenler tuzakları göremezler. Uzağı görmek durumundayız. Kritik bir süreç, kritik bir coğrafya. O halde üzerimize düşeni yapma bilinciyle oturup kalkmamız gerekiyor" dedi.



Ak Parti'nin ne yaptığını, ne yapabileceğinin herkesçe bilindiğini kaydeden Faruk Çelik şunları söyledi: "Bu millet herkesi biliyor. Bu kadar zorluklar içerisinden bu memlekette en ufak olumsuzluklara meydan vermeden çıkışı gerçekleştirecek siyasi hareketin 4,5 yılda neler yapacağının herkes farkında. Onun için kalan süre içerisinde her birimize düşen görev neyse, bunu yerine getirme gayreti içerisinde olalım. Bu hassasiyetle yolumuza devam edelim. 100 yıllık Cumhuriyet yeni bir sisteme evrildi. Bu çok önemli bir adım. Peki Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi oturdu mu? Henüz işin başındayız. 90 yıllık Cumhuriyetin oturup oturmadığı tartışılırken henüz bir yıllık yeni sistemin oturduğunu söylemek doğru bir şey değil. Böyle bir geçiş döneminde kimse trafik kazasından bir şey beklemesin. Kimse bir yanlış adım atarak Türkiye'nin istikbalini ciddi şekilde ilgilendiren sistemin oturmasıyla ilgili yanlış bir duruş içerisinde olmasın. Bu sistemin oturması lazım. Oturması, bütün sağduyulu cenahın bir araya gelmesini gerekli kılıyor. Cumhur İttifakı'nın geçmişte farklı siyasi farklı kulvarlarda yürüyen insanların bugün büyük kitle halinde geleceğe birlikte yürüme kararlılığının altında yeni sistemin sağlıklı oturması ve gelecek nesillerin istikbaliyle ilgili bir duruş olduğunu ifade ediyorum"



Ak Parti Bursa Milletvekili Ekan Ala da, Bursa'daki bazı hizmetlerin Ankara desteğiyle yapılacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunun sözünü verdiğini ifade ederek, "Doğalgaz konusunda yasal düzenleme gerekiyor. Ankara bunu yapmazsa nasıl getireceğiz. Kaliteli hızlı size layık hizmeti sunmak için Ankara'dan alınacak kararlar alınabilmeli, Bursa'dan alınacak kararlar uygulanmalı, Yıldırım'dan alınacak kararlar uygulanmalı. Bu problemlerin çözümü için üçünün çalışması işimizi kolaylaştıracaktır. Siz bize bugüne kadar destek oldunuz, biz 2002'den beri çok badireler atlattık. Türkiye'yi Irak'a Suriye'ye çevirmek istediler, hepsini perişan ettik. Bunları sizin bize verdiğiniz güçle yaptık. Türkiye'yi hedeflerine doğru hızlı şekilde götürmek istiyoruz. Sandıkta vereceğiniz güce ihtiyacımız var. Bizim petrol kuyularımız yok ama sizin sandıktan çıkan iradeniz var. Biz şimdi 2023,2071 hedeflerine götüreceğiz. 500 milyar dolar ihracattan bahsedebilirim. Hepsini özetleyen bir şey var. Dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına gireceğiz. Orada Almanya var. Biz Almanya gibi kalkınmış bir ülke olacağız. Fransa Amerika var. Biz Osmanlının torunları olarak Yıldırım'dan konuşuyoruz. Yıldırım gibi başladık, Yıldırım gibi devam edeceğiz. Dünyanın en kalkınmış müreffeh 10 ülkesi arasına gireceğiz. Bunun için bir şeye ihtiyacımız var. Sizin sandıktaki iradeniz. Cumhur ittifakına sadece Yıldırım'da belediyeyi kazanmak yakışır mı? Buradan öyle bir mesaj çıkmalı ki, burada öyle bir rekor kırmalıyız ki, sonuç elde etmeliyiz ki, sesi Edirne'den Kars'a kadar değil sadece Berlin'den Paris'e Londra'ya kadar duyulmalı" diye konuştu.



Sadece kazandıran sonucun yetmeyeceğini, milletin güçlü desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Efkan Ala, "Biz Osmanlının torunları olarak Osmanlının torunlarına yakışır hedefleri ortaya koyduk. Miletimizin güçlü desteğine ihtiyacımız var ki, güçlü bir Türkiye'yi sizinle buluşturalım. Adresi de sandıktır. Siz sandıktan ne kadar güçlü bir destek verirseniz bizim elimiz o kadar güçlenir. Suriye'de ne kadar hızlı mesafe alınırsa, buradaki Suriyeli kardeşlerimiz de o kadar hızlı dönerler, 330 bin kardeşimiz döndü. Oradan hep terör saldırıları oluyordu. Hep roket atıyorlardı. Şimdi daha fazla sonuç almaya çalışıyoruz. Sizin güçlü desteğinizde zayıflama olursa işte o zaman 7 Haziran'daki gibi nasıl terör örgütlerinin organize olup saldırdıklarını hep birlikte gördük. 7 Haziran'da destekte zayıflama oldu. Bütün düşmanlar el birliği yaptı. Türkiye'ye saldırdılar. 1 Kasım'da millet her şeye "dur" dedi. Bize "yürü" dedi. Hepsi yüz üstü kaldılar. Yere serildiler. Başkalarının bir çok zenginlikle başaramadığını doğal kaynakla başaramadığını biz sandıkla başarıyoruz. Siz bu gücü bize verin, Rusya'ya karşı bizim elimize güçlü tutun, Amerika'ya karşı güçlü tutun. Doğalgazı bizden isteyin biz bunu getireceğiz" diye konuştu.



Yıldırım'daki meseleleri bildiklerini anlatan Ala, "Yıldırım'da daha önce gezdiğimizde vatandaşlarımız elektrik ve sudan şikayet ediyorlardı. Gittik kanununu çıkardık, o meseleyi çözdük. Ne zaman sizin desteğinizi arkamızda güçlü bir şekilde hissettik. Problemlerin üstesinden geldik. Sizde destekte hafif zayıflama olursa biz de kendimizi zayıf hissettik. Bizim gücümüz sizsiniz. Neyi başardıysak sizin imzanız var. Eksikler bizimdir başarı sizindir. Ama ikaz edin eksiklerimizi gideriz. Yanlışlarımızı düzeltiriz. Yapmadıklarımızı yaparız. Ama Türkiye'nin yolunu açmalıyız. Yıldırım'dan çıkacak sonuç Bursa'yı etkileyecek sonuçtur. Bu davaya gönül verenler, kendini Osmanlı torunu olarak görenler, Yıldırım'da öyle bir sonuç almalıyız ki, bu sonuç bütün başka hevesleri olanların hevesini kursağında bırakmalıdır" şeklinde konuştu. - BURSA

