Son Dakika Haberleri: Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın Halası Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın Halası Son Yolculuğuna Uğurlandı

36 dakika önce

Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın halası son yolculuğuna uğurlandıMUĞLA - Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile kardeşi Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden halaları son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın halası son yolculuğuna uğurlandı

MUĞLA - Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile kardeşi Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden halaları son yolculuğuna uğurlandı.
Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan ve Antalya'da 4 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden halası Ümmühan Sayan (85), Seydikemer ilçesine bağlı Çaltılar Mahallesi'nde toprağa verildi. Eski Bakan Kaya ile kardeşi Bakan Yardımcısı Sayan'ın da ailesini yalnız bırakmadığı törene; Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla İl Jandarma Alay Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçe Kuyu, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Fethiye ve Seydikemer protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
4 çocuk annesi Ümmühan Sayan'ın cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Çaltılar Karaözler Mezarlığı'nda defnedildi. Eski Bakan Kaya ile kardeşi Bakan Yardımcısı Sayan törenin ardından taziyeleri kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:30 Kaynak: İHA

Muğla, Fatih, Fatma Betül Sayan Kaya, Genel
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