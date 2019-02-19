Son Dakika Haberleri: Eski Bakan Fikret Ünlü'nün Vefatı

Eski Bakan Fikret Ünlü'nün Vefatı

6 dakika önce

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, vefat eden Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü için taziye mesajı yayımladı.

Eski Bakan Fikret Ünlü'nün Vefatı, System.String[]
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, vefat eden Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü için taziye mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Eski devlet bakanlarından Fikret Ünlü'nün vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve milletimize başsağlığı dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün mesajında ise "Eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanımız Sayın Fikret Ünlü'nün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübünün mesajında da "Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Fikret Ünlü'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." görüşlerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:43 Kaynak: AA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Fikret Ünlü, Spor
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