Eski Bakan Fikret Ünlü'nün Vefatı

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, vefat eden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün, kısıtlı imkanlar içinde sporun tüm sorunlarını çözmek için yoğun bir çaba sarf ettiğini belirtti.

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, vefat eden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün, kısıtlı imkanlar içinde sporun tüm sorunlarını çözmek için yoğun bir çaba sarf ettiğini belirtti.



Ahmet Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fikret Ünlü'yü zamansız kaybettiklerini ve büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirerek, "Her şey çok ani, 7-8 ay içinde gelişti. Kendisi spora çok şey vermiş bir insan. Benim de ilk federasyon başkanlığı dönemimde bakanlığımı yaptı. Golf sporuna da özellikle bakanlığı döneminde büyük hizmetleri dokundu. Fikret Ünlü, o dönemin kısıtlı imkanları içinde sporun tüm sorunlarını çözmek için yoğun bir çaba sarf etmişti." ifadelerini kullandı.



Fikret Ünlü'nün sporun içinden gelen bir isim olduğunun altını çizen Ağaoğlu, "Fikret Ünlü, gerek golf, gerek dağcılık gerekse de atletizm branşlarını aktif olarak yapıyordu. Sporun içinden gelmesi nedeniyle tüm sıkıntıları çok iyi biliyordu. Sorunları aşmak için yoğun çaba gösterdi. Sponsorluk yasası da onun döneminde çıkmıştı. Hizmetleri unutulmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Müjdeyi Verdi! Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor

Hasta Bezinde de Haksız Fiyat Artışı Tespit Edildi

Devlet Bahçeli: Fenerbahçe Diz Çöktü, Şuna Bir de Biz Vuralım Yaklaşımı Beşiktaş'a Yakışmaz

Fenerbahçe Kafilesini Taşıyan Uçak, Sis Nedeniyle Rötarlı Hareket Etti