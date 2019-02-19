Son Dakika Haberleri: Eski Bakan Fikret Ünlü, Yaşamını Yitirdi (2)

Eski Bakan Fikret Ünlü, Yaşamını Yitirdi (2)

15 dakika önce

ÜNLÜ'NÜN ÖZGEÇMİŞİKaraman'ın Ermenek ilçesinde 10 Mart 1943 yılında doğan Firket Ünlü, İvriz İlköğretmen Okulu ve Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu.

Eski Bakan Fikret Ünlü, Yaşamını Yitirdi (2), System.String[]
ÜNLÜ'NÜN ÖZGEÇMİŞİ

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 10 Mart 1943 yılında doğan Firket Ünlü, İvriz İlköğretmen Okulu ve Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Ünlü, Kayseri Mimar Sinan İlköğretim İlkokulu, Konya Maarif Koleji ve Dumlupınar Ortaokulu'nda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 1978-79 yıllarında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve Bakan Müşavirliği yapan Fikret Ünlü, 1983 yılında devlet memurluğundan istifa ederek politikaya atıldı. SODEP ve SHP'de Parti Meclisi Üyeliği, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Saymanlık yaptı. 1991-95 yılları arasında Başbakan Başdanışmanı olarak çalıştı. 1995, 1999 ve 2002 seçimlerinde Karaman Milletvekili seçildi. 56. ve 57. Hükümetlerde Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıydı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:11 Kaynak: DHA

Ermenek, Güncel
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