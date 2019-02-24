Eski Bakan Fikri Sağlar, Ahmet Ataç ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, geçmiş dönem milletvekili ve Kültür ve Devlet eski bakanı Fikri Sağlar ile bir araya geldi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, geçmiş dönem milletvekili ve Kültür ve Devlet eski bakanı Fikri Sağlar ile bir araya geldi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 26. dönem milletvekili ve Kültür ve Devlet eski bakanı Fikri Sağlar ile buluştu. Buluşmada Başkan Ataç, ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği Sağlar'a, çalışma ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Başkan Ataç'ın çalışmalarını beğeni ile takip ettiğini ifade eden Sağlar da kendisine başarı dileklerini iletti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:37 Kaynak: İHA
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