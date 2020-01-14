Eski Bakan Güçlü Manisa'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Bakan Güçlü Manisa'da - Son Dakika

Eski Bakan Güçlü Manisa'da

6 saat önce

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe katılmak üzere Manisa'ya gelen eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Manisa Valisi Ahmet Deniz'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Eski Bakan Güçlü Manisa'da, System.String[]

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe katılmak üzere Manisa'ya gelen eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Manisa Valisi Ahmet Deniz'e nezaket ziyaretinde bulundu.


Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının yanı sıra üniversiteler ve yerel kuruluşlar tarafından iş birliği içinde yürütülen 'Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi, Mustafa Kutlu' paneline katılmak üzere Manisa'ya gelen eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Vali Ahmet Deniz'e nezaket ziyaretinde bulundu. Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı olan eski Bakan Prof. Dr. Sami Güçlü Vali Deniz'e kitap hediye ederken yürüttükleri çalışmalardan bahsetti.


Eski Bakan Güçlü'nün ziyaretine İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş da eşlik etti. Vali Deniz de ziyaretin anısına eski Bakan Güçlü'ye kaftan motifli tablo hediye etti. - MANİSA

Sami Güçlü, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evine gizlice girdiği kız arkadaşını uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdü
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Yerli otomobilin teknikerleri Sivas'ta yetişiyor Üzüm üreticisi 'gezen tavuk' hayalini gerçekleştirdi! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 00:05:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski Bakan Güçlü Manisa'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]