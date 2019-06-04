Son Dakika Haberleri: Eski Bakan İşgüzar Edremit'te toprağa verildi
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Eski Bakan İşgüzar Edremit'te toprağa verildi

8 dakika önce

13, 14 ve 16'ncı dönemde Sinop milletvekilliği ve 42'nci hükümet döneminde Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Hilmi İşgüzar, Balıkesir'in Edremit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Bakan İşgüzar Edremit'te toprağa verildi, System.String[]
13, 14 ve 16'ncı dönemde Sinop milletvekilliği ve 42'nci hükümet döneminde Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Hilmi İşgüzar, Balıkesir'in Edremit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi ve Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da katıldı.

90 yaşında vefat eden Hilmi İşgüzar'ın cenazesi TBMM'de düzenlenen törenin ardından Balıkesir'in Edremit ilçesine getirilerek devlet hastanesi morguna getirildi. Hilmi İşgüzar, Edremit Bekir Efendi Camisi'nde kılınan öğle namazını müteakip Eski Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenazeye Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ankara Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı oğlu Hasan İşgüzar, kızı Handan İşgüzar, yakınları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:39 Kaynak: İHA
Hükümet, Sinop, Balıkesir, Edremit, Politika
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