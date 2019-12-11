Eski Bakan Kırımlı kabri başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Bakan Kırımlı kabri başında anıldı - Son Dakika

Eski Bakan Kırımlı kabri başında anıldı

6 saat önce

Kırım Tatarlarının Türkiye'deki lideri olan ve 11 Aralık 2011'de yaşamını yitiren eski Turizm ve Tanıtma Bakanı Ahmet İhsan Kırımlı Balıkesir'deki mezarı başında anıldı.

Eski Bakan Kırımlı kabri başında anıldı, System.String[]

Kırım Tatarlarının Türkiye'deki lideri olan ve 11 Aralık 2011'de yaşamını yitiren eski Turizm ve Tanıtma Bakanı Ahmet İhsan Kırımlı Balıkesir'deki mezarı başında anıldı.


Kırım Türkleri Balıkesir Şubesinin yönetim kurulu üyeleri, Ahmet İhsan Kırımlı'nın Başçeşme Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anma töreni düzenledi. Dernek üyeleri, Kırımlı'nın kabri başında dua etti. Kırım Türkleri Balıkesir Şubesi Başkanı Zeki Kaplan, Kırımlı'nın kabri başında yaptığı açıklamada, "Kırım Türkleri Yardım ve Yardımlaşma derneğimizin kurucusu Dr. Ahmet İhsan Kırımlı'nın aramızdan ayrılışının 9. yıl dönümünde onu anmak ve bıraktığı değerlere sahip çıkmak, almış olduğumuz bayrağı daha ileriye taşımak, Kırım'a ve Kırım Tatarlarına diasporada destek olduğumuzu, ülkümüze sahip çıktığımızı göstermek, dernek olarak kültürümüzü yaşatmak,insanlarımız arasında yardımlaşmayı sağlamak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Gayemiz Kırım'ın özgürlüğü ve insanlarımızın mutluluğudur. Dr. Kırımlı'nın ve şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.


Kırım Türkleri Balıkesir Şubesi Başkanı Zeki Kaplan, Cumartesi günü saat 15.00'te derneğin yanındaki TÜİK Meydanı'nda pilav hayrı yapılacak. - BALIKESİR

Balıkesir, Kırımlı, Kırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:12 Kaynak: İHA
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