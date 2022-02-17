Eski bakan Kumbaracıbaşı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ankara'da Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybeden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Çetin Kumbaracıbaşı'nın cenazesi toprağa verildi.

Kovid-19 tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren Kumbaracıbaşı'nın cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camisi'ne getirildi.

Camide öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Kumbaracıbaşı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski bakanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile bazı CHP'li yöneticiler de katıldı.

Onur Çetin Kumbaracıbaşı'nın cenazesi, Cebeci Mezarlığı'na defnedildi.