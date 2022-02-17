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Eski bakan Kumbaracıbaşı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Eski bakan Kumbaracıbaşı son yolculuğuna uğurlandı

17.02.2022 14:11
Eski bakan Kumbaracıbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybeden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Çetin Kumbaracıbaşı'nın cenazesi toprağa verildi.

Ankara'da Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybeden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Çetin Kumbaracıbaşı'nın cenazesi toprağa verildi.

Kovid-19 tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren Kumbaracıbaşı'nın cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camisi'ne getirildi.

Camide öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Kumbaracıbaşı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski bakanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile bazı CHP'li yöneticiler de katıldı.

Onur Çetin Kumbaracıbaşı'nın cenazesi, Cebeci Mezarlığı'na defnedildi.

Eski bakan Kumbaracıbaşı son yolculuğuna uğurlandı
Eski bakan Kumbaracıbaşı son yolculuğuna uğurlandı
Eski bakan Kumbaracıbaşı son yolculuğuna uğurlandı
Eski bakan Kumbaracıbaşı son yolculuğuna uğurlandı

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Ankara Şehir Hastanesi, Bayındırlık, Onur Çetin, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski bakan Kumbaracıbaşı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski bakan Kumbaracıbaşı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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