Eski Bakan Kürşat Tüzmen Vali Atik'i ziyaret etti

Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Tüzmen, Vali Atik'i makamında ziyaret etti. Burada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Atik, Tüzmen'e Türk bayrağı işlemeli battaniye hediye etti.

Tüzmen daha sonra kentteki tarihi ve kültürel mekanları gezdi.