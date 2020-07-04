Eski bakan Mehmet Moğultay, mezarı başında anıldı - Son Dakika

Eski bakan Mehmet Moğultay, mezarı başında anıldı

Eski bakan Mehmet Moğultay, vefatının 3'üncü yılında mezarı başında anıldı.

Eski bakan Mehmet Moğultay, vefatının 3'üncü yılında mezarı başında anıldı.

Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini ekledi! Transparan paylaşımına beğeni yağıyor
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Van Gölü'nde 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı


49 ve 50'ninci hükümetler de Adalet Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapmış Mehmet Moğultay vefatının 3'üncü yılında mezarı başında anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan kabrinde yapılan anma törenine Kartal Belediye Balkanı Gökhan Yüksel, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Mehmet Moğultay'ın eşi ve çocukları ile az sayıda seveni katıldı. Törende Moğultay için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Tören daha sonra toplu bir fotoğraf çekimi ile sona erdi.


"Herkesi kucaklayan anlayışıyla büyük bir devlet adamıydı"


Mehmet Moğultay'ı anmanın kendilerine gurur verdiğini dile getiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Pandemi sürecindeyiz. Bu nedenle büyük bir toplanma gerçekleştirmedik. Sadece birkaç dosta haber verildi. Bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için birkaç dostuyla bugün mezarı başındayız. Korona virüsü atlattıktan sonra sayın bakanımızın anmalarını onu seven bütün dostlarıyla anmak bizim boynumuzun borcu. Sayın bakanımız bakanlığı döneminde herkesi kucaklayan anlayışıyla da büyük bir devlet adamıydı. Böyle bir devlet adamını Kartal'da yaşadığı süreçten kaynaklı olarak anmak bizleri gururlandırıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Abdülhamit Gül, Gökhan Yüksel, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 16:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eski bakan Mehmet Moğultay, mezarı başında anıldı - Son Dakika

Son Dakika

15:53 Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı 15:29 Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:24 Hababam Sınıfı filmi gerçek oldu: Kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı 14:39 Asker uğurlamasında ortaya çıkan görüntüler Soylu'yu kızdırdı: Kabul edilebilir değil 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:55 İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:53 En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar 11:23 Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:53 Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini ekledi! Transparan paylaşımına beğeni yağıyor
21:58
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
21:41
Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 1154 yeni vaka tespit edildi
20:53
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
20:43
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
20:21
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
20:11
Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
20:00
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 23:03:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski bakan Mehmet Moğultay, mezarı başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]