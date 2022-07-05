Eski Bakan Mehmet Moğultay vefatının 5'inci yılında kabri başında anıldı - Son Dakika
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Eski Bakan Mehmet Moğultay vefatının 5'inci yılında kabri başında anıldı

05.07.2022 10:38
Eski Bakan Mehmet Moğultay vefatının 5'inci yılında kabri başında anıldı

Eski Adalet Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, vefatının 5'inci yıldönümünde Kartal Belediyesi'nin düzenlediği törenle Zincirlikuyu'daki mezarı başında anıldı.

Eski Adalet Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, vefatının 5'inci yıldönümünde Kartal Belediyesi'nin düzenlediği törenle Zincirlikuyu'daki mezarı başında anıldı.

5 Temmuz 2017 tarihinde hayata gözlerini yuman ve bakanlıkları haricinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 18-19 ve 20'inci dönem İstanbul milletvekilliği yapmış olan Mehmet Moğultay'un anma törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, merhum Mehmet Moğoltay'ın eşi Ayşe Moğultay, oğlu Ulaş Moğultay ve ailesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, CHP Kartal İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Karababa, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dostları ve sevenleri katıldı.

YÜKSEL: KİMİN SORUNU OLSA KOŞAN BÜYÜK BİR DEVLET ADAMIYDI

Tören Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in konuşmasıyla başladı. Başkan Yüksel, Mehmet Moğultay ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

"Geçtiğimiz günlerde hep birlikte sayın bakanımızın bir belgesel çalışmasında onun yaşamını, ülkeye kattığı değerleri ve Kartallı oluşundan dolayı Kartal sevgisini, Kartallı dostlarıyla olan sohbetini, muhabbetini ve aynı zamanda bütün ülkeye yayılan devlet adamlığı kimliğini hep birlikte izlemiştik. Bugün ölüm yıl dönümünde yine kabri başındayız. Başta bir Kartal sevdalısı, onun dışında bir devlet adamı olması nedeniyle Kartallıların ve sevenlerinin gönlünde her zaman yaşayacaktır. Kimin sorunu olsa koşan, derdiyle dertlenen, taraflı tarafsız Kartal'da birçok kişinin derdine koşan, aynı zamanda İstanbul'da ve Türkiye'de de birçok sorunla büyük mücadeleler göstererek çözümler üreten büyük devlet adamını, saygı ve minnetle anıyorum. Buraya gelen değerli ailesine ve kıymetli dostlarına teşekkür ediyorum. Böyle devlet adamlarının ülkemize hizmet etmesini temenni ediyorum."

CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah ise "Bugün Sayın Moğultay'ın aramızdan ayrılışının beşinci yılı. Bizim örgütümüze ve Kartal'a çok büyük emeği geçmiş, gerçekten unutulmayacak mücadeleler vermiş bir büyüğümüz. Hiçbir zaman unutmayacağız kendisini. Moğultay aynı zamanda örgütün güvenilir bir limanıydı. Herkes o limana gidip sığınabilirdi. Ben minnetle anıyorum, ailesine de tekrar başsağlığı diliyorum" dedi.

ULAŞ MOĞULTAY'DAN KARTAL BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Son olarak aile adına Mehmet Moğultay'ın oğlu Ulaş Moğultay kısa bir konuşma gerçekleştirdi.  Moğultay konuşmasında, "Babamı anmak için bizlerle olduğunuzdan dolayı teşekkür ederiz. Aynı zamanda Kartal Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Babam ömrünü bu millete adamış örnek bir hukukçu ve örnek bir devlet adamıydı. Her zaman, önce ülkesini düşünerek çalıştı ve bu ülke için hizmet etti. Mekanı cennet olsun, ışıklar içinde uyusun, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar ile devam eden anma töreni, Mehmet Moğultay'ın mezarına kırmızı karanfillerin bırakılması ile sona erdi.


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Eski Bakan Mehmet Moğultay mezarı başında anıldı Eski Bakan Mehmet Moğultay mezarı başında anıldı Kartal Belediyesi, Çocuklar İçin Şenlik Düzenledi Kartal Belediyesi, Çocuklar İçin Şenlik Düzenledi
Kaynak: DHA

Kartal Belediyesi, Zincirlikuyu, Kartal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Bakan Mehmet Moğultay vefatının 5'inci yılında kabri başında anıldı - Son Dakika

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