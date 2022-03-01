Eski Bakan Somuncuoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu'nun cenazesi memleketi Aksaray'da toprağa verildi.
Dün yaşamını yitiren Somuncuoğlu'nun cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından Somuncu Baba Cami ve Külliyesine getirildi.
İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Somuncuoğlu'nun ailesinin yanı sıra Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski çalışma arkadaşları katıldı.
Sadi Somuncuoğlu'nun cenazesi, Ervah Mezarlığına defnedildi.
Kaynak: AA
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