Eski Bakan Somuncuoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eski Bakan Somuncuoğlu son yolculuğuna uğurlandı

01.03.2022 17:49
Eski Bakan Somuncuoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu'nun cenazesi memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu'nun cenazesi memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

Dün yaşamını yitiren Somuncuoğlu'nun cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından Somuncu Baba Cami ve Külliyesine getirildi.

İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Somuncuoğlu'nun ailesinin yanı sıra Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski çalışma arkadaşları katıldı.

Sadi Somuncuoğlu'nun cenazesi, Ervah Mezarlığına defnedildi.

Eski Bakan Somuncuoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Eski Bakan Somuncuoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Eski Bakan Somuncuoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Eski Bakan Somuncuoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Eski Bakan Somuncuoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Eski Bakan Somuncuoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Eski Bakan Somuncuoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Eski Bakan Somuncuoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Eski Bakan Somuncuoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Eski Bakan Somuncuoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Eski Bakan Somuncuoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Eski Bakan Somuncuoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Eski Bakan Somuncuoğlu son yolculuğuna uğurlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Bakan Somuncuoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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