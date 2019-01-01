Eski Bakan Şarbonlu Mektubu Açtı, Karantina Altına Alındı

Eski Belçika Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken içinde beyaz bir toz bulunan mektubu açtı.

Eski Belçika Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken içinde beyaz bir toz bulunan mektubu açtı. Francken'ın evi şarbon şüphesiyle karantina altına alındı.



Birleşmiş Milletler Göç Paktı'na imza atmayarak Belçika Göç ve Mülteci Bakanlığından istifa eden N-VA (Yeni Flaman İttifak) Partili Milletvekili Theo Francken'a içinde beyaz toz bulunan mektup gönderildi. Mektubu açan Francken, bir tutam beyaz tozla karşılaşınca güvenlik güçlerine haber verdi ve ailesiyle birlikte karantina altına alındı.



Francken Belçika resmi ajansı Belga'ya yaptığı açıklamada, "Bakanlığım döneminde nefret edilen bir kişiydim ve nefret söylemine maruz kaldım. Beyaz tozlu bir mektubu açmam nedeniyle evimde ailemle karantinaya alındık. Evde daha ne kadar kalacağımız belli değil. Bu yılın başında da şüpheli bir mektup almıştım. Daha sonra da toz ve bir mermiyle uğraşmak zorunda kaldım. Mektubu açtığımda bugün iki çalışanım da evimde vardı. Onlar da evimi terk edemiyorlar" diye konuştu.



Polisin ve adli tıp yetkililerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor - BRÜKSEL

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