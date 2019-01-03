Son Dakika Haberleri: Eski Bakan Sayan Kaya'dan Başkan Aydıner'e Ziyaret

Eski Bakan Sayan Kaya'dan Başkan Aydıner'e Ziyaret

58 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bayrampaşa Belediye Başkan Adaylığı açıklanan Başkan Atila Aydıner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu ve Aydıner'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Eski Bakan Sayan Kaya'dan Başkan Aydıner'e Ziyaret, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bayrampaşa Belediye Başkan Adaylığı açıklanan Başkan Atila Aydıner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu ve Aydıner'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya Bayrampaşa Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Atila Aydıner'i makamında ziyaret etti. Başkan Aydıner, "Genel Başkan Yardımcımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya Hanımefendi'yi belediyemizde ağırlamaktan onur duyduk, nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Sayan Kaya da, "Önemli sosyal belediyecilik çalışmalarına imza atan ve inşallah yeni dönemde de güzel işlerini sürdürecek olan Bayrampaşa Belediye Başkanımız Sayın Atila Aydıner'e misafirperverliği için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyaret sırasında Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Gemici, Ahmet Kumbasar ve Yalçın Sırakaya ile Başkan Aydıner'in eşi Melahat Aydıner de hazır bulundu. Ziyaretin sonunda Başkan Aydıner'in hediye takdim ettiği Sayan Kaya, Hayır Kapısı'nda da incelemelerde bulundu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:17 Kaynak: İHA

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