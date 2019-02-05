Eski Bakan Şeker'den Başkan Can'a Ziyaret

Eski Devlet Bakanı ve Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ı makamında ziyaret etti.

Eski Devlet Bakanı ve Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ı makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Can, konuğuna teşekkür etti. Ziyaret sonrası değerlendirme yapan Can, "Eski bakanımız, değerli büyüğüm Bahattin Şeker ağabeyim bizlere makamımızda nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretiyle bizleri mutlu eden kıymetli büyüğüme çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

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