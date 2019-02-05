Son Dakika Haberleri: Eski Bakan Şeker'den Başkan Can'a Ziyaret

Eski Bakan Şeker'den Başkan Can'a Ziyaret

1 saat önce

Eski Devlet Bakanı ve Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ı makamında ziyaret etti.

Eski Bakan Şeker'den Başkan Can'a Ziyaret, System.String[]
Eski Devlet Bakanı ve Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Can, konuğuna teşekkür etti. Ziyaret sonrası değerlendirme yapan Can, "Eski bakanımız, değerli büyüğüm Bahattin Şeker ağabeyim bizlere makamımızda nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretiyle bizleri mutlu eden kıymetli büyüğüme çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:39 Kaynak: İHA

Nihat Can, Bilecik, Bahattin Şeker, Yaşam
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