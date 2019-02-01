Son Dakika Haberleri: Eski Bakan Şeker'den Başkan Yalçın'a Ziyaret

Eski Bakan Şeker'den Başkan Yalçın'a Ziyaret

1 saat önce

Eski Devlet Bakanı ve Bilecik milletvekili Bahattin Şeker, Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Eski Bakan Şeker'den Başkan Yalçın'a Ziyaret, System.String[]
Eski Devlet Bakanı ve Bilecik milletvekili Bahattin Şeker, Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yalçın, konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Yalçın, "İlçemizin damadı eski bakanlarımızdan iş adamı Bahattin Şeker ağabeyim belediyemizi ziyaret etti. Allah razı olsun ilçemize çok büyük yatırımlarda bulundu. Meslek Yüksek Okulu, Devlet Hastanesi, Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi gibi birçok dev yatırımı ilçemize kazandırdı. Kendileriyle 31 Mart yerel seçimleri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Kendisinin tecrübelerinden yararlandık. Şahsıma gösterdikleri ilgi alakadan ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:14 Kaynak: İHA

Yaşam
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