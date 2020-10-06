Eski Bakan Şeker'den Başkan Yaman'a ziyaret - Son Dakika

Eski Bakan Şeker'den Başkan Yaman'a ziyaret

Eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

Eski Bakan Şeker'den Başkan Yaman'a ziyaret, System.String[]

Eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

20 dönemde kurulan 54'üncü hükümette Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Bahattin Şeker, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, "Eski Devlet bakanımız Bahattin Şeker bey bugün beldemize gelerek bizleri ziyaret ettiler Saygıdeğer büyüğümüze ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Eski Bakan Şeker'den Başkan Yaman'a ziyaret
Eski Bakan Şeker'den Başkan Yaman'a ziyaret

Bahattin Şeker, Mustafa Yaman, Bayırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eski Bakan Şeker'den Başkan Yaman'a ziyaret - Son Dakika

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