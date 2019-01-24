Eski Bakan Şeker'in Vefat Eden Ağabeyi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker
'in vefat eden ağabeyi Alaattin Şeker, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Merkez Kasımpaşa
Camiinde kılınan cenaze namazına, Şeker'in yanı sıra, Bilecik
Valisi Bilal Şentürk, Eskişehir
Valisi Özdemir Çakacak
, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz
Büyükerşen, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can
, Şeyh Edebali
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
, İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Uysal
Ağaoğlu, belediye başkanları, iş adamları ile Şeker ailesi ve sevenleri katıldı.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Alaattin Şeker'in cenazesi, Bozüyük
Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
Katılımcılar, Şeker ve ailesine, başsağlığı dileğinde bulundu. - BİLECİK