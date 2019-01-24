Son Dakika Haberleri: Eski Bakan Şeker'in Vefat Eden Ağabeyi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Bakan Şeker'in Vefat Eden Ağabeyi Son Yolculuğuna Uğurlandı

2 saat önce

Eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker'in vefat eden ağabeyi Alaattin Şeker, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Bakan Şeker'in Vefat Eden Ağabeyi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker'in vefat eden ağabeyi Alaattin Şeker, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Merkez Kasımpaşa Camiinde kılınan cenaze namazına, Şeker'in yanı sıra, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, belediye başkanları, iş adamları ile Şeker ailesi ve sevenleri katıldı.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Alaattin Şeker'in cenazesi, Bozüyük Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Katılımcılar, Şeker ve ailesine, başsağlığı dileğinde bulundu. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:37 Kaynak: İHA

Bilecik, Bahattin Şeker, Yaşam
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