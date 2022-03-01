Son dakika: Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM'de tören - Son Dakika
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Son dakika: Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM'de tören

01.03.2022 12:52

Bir son dakika haberine göre ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu (82) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu (82) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.

57'nci Koalisyon Hükümeti döneminde MHP'den devlet bakanı olan Sadi Somuncuoğlu, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde dün sabah hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Somuncuoğlu için TBMM'de tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, eski ve yeni milletvekilleri ile Somuncuoğlu'nun ailesi ve yakınları katıldı. Törende Somuncoğlu'nun öz geçmişi okunarak, dua edildi. Sadi Somuncuoğlu'nun cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak namaz sonrası memleketi Aksaray'da toprağa verilecek.

Son dakika: Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM'de tören
Son dakika: Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM'de tören
Son dakika: Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM'de tören
Son dakika: Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM'de tören
Son dakika: Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM'de tören
Son dakika: Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM'de tören
Son dakika: Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM'de tören
Son dakika: Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM'de tören
Son dakika: Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM'de tören

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM'de tören - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM'de tören - Son Dakika
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