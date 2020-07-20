Eski Bakan Tüzmen 5 sporcuyla Mersin'den KKTC'ye yüzdü - Son Dakika

Eski Bakan Tüzmen 5 sporcuyla Mersin'den KKTC'ye yüzdü

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, 5 sporcu ile birlikte Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünde Mersin'in Anamur ilçesinden KKTC'ye yüzerek geldi.

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, 5 sporcu ile birlikte Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünde Mersin'in Anamur ilçesinden KKTC'ye yüzerek geldi.

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Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ile 5 sporcu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünde farkındalık oluşturmak amacıyla Mersin'in Anamur ilçesinden KKTC'ye yüzdü. Tüzmen ve beraberindekileri limanda KKTC Başbakanı Ersin Tatar karşıladı. Karşılama töreninde konuşan Tüzmen, "İyi bir ekiple KKTC'ye geldik. Bir gölün karşı tarafından buraya geldik. Bir Türk gölüdür Akdeniz. Petrol rezervleri, hidrokarbon rezervlerinin üstünden geldik. Siyasi açıdan, ticari açıdan, spor aktiviteleri açısından, sanat açısından biz bu haksız izolasyonların da ortadan kalkması için tekrar bir farkındalık oluşturalım istedik" diye konuştu.

KKTC Başbakanı Tatar ise, "Yüzerek Türkiyemizden KKTC'ye gelmelerini biz memnuniyetle izliyoruz ve bu vesileyle sizlere teşekkür ediyorum bu güzel spor faaliyetiniz için. Çünkü buradan bir mesaj veriliyor. Dediğiniz gibi burası bir göl. KKTC ve Türkiye'nin arasındaki Doğu Akdeniz'in bu önemli köşesinde bizlerin her zaman bu topraklarda var olması için bu denizler bizlerindir, bizlerin kontrolünde olması lazım" dedi.

Tatar, "Bugün 1974 Barış Harekatı'na katılan bir gemimizin müze olarak buraya getirilmesi, az önce törendeydik. Bir kez daha Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar komutanımıza teşekkür ediyoruz gemimizi buraya müze olarak gönderdiği için" dedi.

Tatar, "Hep birlikte bu coğrafyada bağımsız, hür ve mutlululuk, refah içerisinde yaşamak için bu mücadelemizi sürdürmekteyiz. Türkiyemiz her zaman yanımızda olmuştur. Olmaya devam ediyor ve bu bizleri tabii ki bahtiyar ediyor" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Kürşad Tüzmen, Mersin, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 17:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Eski Bakan Tüzmen 5 sporcuyla Mersin'den KKTC'ye yüzdü - Son Dakika

Son Dakika

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