Eski bakan Tüzmen ve Başkan Zolan zeybek oynadı - Son Dakika

DENİZLİ'ye gelen eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile zeybek oynadı.

Türkiye'nin 59'uncu ve 60'ıncı hükümet dönemlerinde Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Kürşad Tüzmen, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ın davetlisi olarak Denizli'ye geldi. Tüzmen'i, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bulunan cam horoz heykeli önünde Başkan Zolan karşıladı. Motosikletiyle kente gelen Tüzmen'i karşılayan Zolan, burada 7 bin parça camdan yapılan kentin simgesi horoz heykelini anlattı. İkili daha sonra Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı Ege'nin en büyüğü olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde incelemede bulundu. Başkan Zolan Tüzmen'e tesisi gezdirerek bilgi verdi.

Kürşad Tüzmen, buradaki 2 bin kişilik Özay Gönlüm Salonu'nda efe kıyafeti giyerek Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ile zeybek oynadı. Başkan Zolan'ın da eşlik ettiği küçük gösteri renkli görüntülere sahne oldu. Denizli'nin değerlerinin tanıtılmasının önemli olduğunu belirten Başkan Zolan, Kürşad Tüzmen'i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, tecrübeli siyasetçinin halk oyununu başarılı bir şekilde oynadığını söyledi.

Denizli'nin doğal ve tarihi güzellikleri ile çok güzel bir şehir olduğunu kaydeden Tüzmen ise Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin muhteşem bir tesis olduğunu söyledi. Tüzmen, başarılı proje için Başkan Zolan'ı tebrik etti.