Eski Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la basketbol oynadı

Hamit Gündoğdu:

Kadroda bahçeli yok mu? Yoksa yedekmi? Neyse biz de sevinçten yerimizde duramıyoruz. Komşum yarım kilo kadar kurban eti göndermiş veeee sevinçten hanımla kaç çeşit yemek yaparız diye beyin basketi oynuyoruz ))))