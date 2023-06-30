Eski Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la basketbol oynadı - Son Dakika
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Eski Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la basketbol oynadı

30.06.2023 12:22

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la oynadıkları basketbol görüntülerini paylaştı. Varank, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol görüntülerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte basketbol oynayan Varank, görüntüleri, 'Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur' başlığı ile yayınladı.

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la basketbol oynadıkları anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Varank, görüntüleri, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur" başlığı ile yayınladı.

KADRODAKİ İSİMLER

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maç kadrosunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Karede, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, İzmir Milletvekili Alpay Özalan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, milli güreşçi Hamza Yerlikaya da yer aldı.

ERDOĞAN'IN DİNÇ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Maç esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dinç görüntüsü dikkat çekti. Maç sırasında yaşanan eğlenceli diyalogla ise kameralara yansıdı. Erdoğan'ın Hidayet Türkoğlu'na, "Hadi Hido sayıya" diyerek seslenmesi ise yüzleri güldürdü.

ERDOĞAN'IN TAKIMI FARKLI KAZANDI

Öte yandan Erdoğan'ın potaya sayı attığı ve takımını yönlendirdiği de görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın formasını giydiği takım maçı 50-22'lik skorla önde bitirdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Hamit Gündoğdu: Kadroda bahçeli yok mu? Yoksa yedekmi? Neyse biz de sevinçten yerimizde duramıyoruz. Komşum yarım kilo kadar kurban eti göndermiş veeee sevinçten hanımla kaç çeşit yemek yaparız diye beyin basketi oynuyoruz )))) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Varank, basketbol, Politika, Güncel, Son Dakika

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