Eski bakan Veysel Eroğlu'nun acı günü - Son Dakika
Üye Girişi

Eski bakan Veysel Eroğlu'nun acı günü

10.05.2022 20:56
Eski bakan Veysel Eroğlu'nun acı günü

Orman ve Su İşleri eski bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, yengesi Neriman Eroğlu'nun cenaze törenine katıldı.

Orman ve Su İşleri eski bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, yengesi Neriman Eroğlu'nun cenaze törenine katıldı.

Eroğlu, merhum amcası Mehmet Eroğlu'nun 96 yaşında vefat eden eşi Neriman Eroğlu'nun Paşa Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı.

Neriman Eroğlu, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kocatepe Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Veysel Eroğlu ve ailesinin yanı sıra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclisi (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, İGM üyeleri ve belediye meclisi üyeleri de katıldı.

YORUMLAR
500
Türkiye'de sadece 13 tane bulunan 'Ve Otel' Bilecik'e de yapılacak Türkiye'de sadece 13 tane bulunan 'Ve Otel' Bilecik'e de yapılacak

Veysel Eroğlu, Karahisar, AK Parti, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski bakan Veysel Eroğlu'nun acı günü - Son Dakika


Son Dakika
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:36 Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
22:10 Bakan Soylu, sığınmacılar hakkında kendisine "Günaydın" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
21:48 Bakan Nebati, Erdoğan'ın açıklamasından sonra konut fiyatlarını yükselmesi hakkında konuştu: İlgili adımları atacağız, asla müsamaha göstermeyeceğiz
21:46 Müzik yasağı saatinin 01.00'e uzatılması tartışmalara neden oldu! Tepkiler arka arkaya geldi
21:16 Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 22:57:40. #1.12#
SON DAKİKA: Eski bakan Veysel Eroğlu'nun acı günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement