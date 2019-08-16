Son Dakika Haberleri: Eski Bakan Yardımcısı Çiftçi'den Çatak Belediyesi'ne ziyaret
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Eski Bakan Yardımcısı Çiftçi'den Çatak Belediyesi'ne ziyaret

1 saat önce

Eski Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı ziyaret etti.

Eski Bakan Yardımcısı Çiftçi'den Çatak Belediyesi'ne ziyaret, System.String[]
Eski Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı ziyaret etti.
Çiftçi ve beraberindekileri, Başkan Şeylan, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur ve Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın karşıladı.
Makamında Şeylan ile bir süre sohbet eden Çiftçi, ilçede güzel hizmetler gerçekleştirildiğini söyledi.
İlçenin tüm mahallelerinde bir hizmet seferberliği başlatıldığını belirten Çiftçi, özverili çalışmalarından dolayı Şeylan'ı tebrik etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şeylan da desteklerinden dolayı Çiftçi'ye teşekkür etti.
Abdurrahman Şeylan, Çatak, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:39 Kaynak: AA
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